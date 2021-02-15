تراجع الحالات الإيجابية بالدوري الإنجليزي للأسبوع الثاني على التوالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعبين أو موظفين اثنين فقط، ظهرت عيناتهم إيجابية في اختبار فيروس «كورونا» مرتين خلال آخر أسبوعين، وقالت الرابطة، إن 2915 لاعباً وموظفاً خضعوا للاختبار في الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري.

وسجل الدوري، 7 اختبارات إيجابية في الجولة الأخيرة من النتائج، لذا، فإن الأرقام الأخيرة، تعزز سلامة الدوري، بعد تشديد بروتوكولات «كوفيد 19»، في أوائل يناير الماضي.

ومن أهم التعديلات، ارتداء أقنعة الوجه على مقاعد البدلاء، وعلى اللاعبين والموظفين، تجنب المعانقة والمصافحة وتبادل القمصان، وفحص غرف تبديل الملابس على الفور، لضمان اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، ويسمح لعدد محدود بالحضور في ملاعب التدريب، مع تقديم الأندية خطط السفر لرابطة الدوري الممتاز.

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