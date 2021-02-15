كلوب ينفي إقالته أو استقالته من تدريب ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بصورة قاطعة اقالته أو استقالته عن تدريب ليفربول بحجة حاجته لاستراحة من التدريب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول ضد مضيفه لايبزيج الألماني، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وجهت عدة أسئلة إلى كلوب بخصوص مستقبله.

وجاءت إجابة المدرب الألماني: "هل تمت إقالتي أو قررت الاستقالة بسبب الوضعية الحالية، أعتقد أن الأمور واضحة، وفي الحقيقة، لست في حاجة إلى راحة".

وأضاف: "نمر بأوقات عصيبة، ونحن نتعامل مع الوضع الحالي كعائلة واحدة بنسبة 100٪، أبلغ من العمر 53 عامًا، ولقد عملت في كرة القدم لفترة طويلة، ومن ثم، لا يجب أن يقلق علي أحد".

وأردف: "خطتنا لتغيير الواقع الحالي، تقوم على القتال، وأرى هذا الوضع على أنه تحدٍ مثير للاهتمام، سنقوم بكل ما في وسعنا لتخطي الفترة الصعبة".

وأتم: "نحن نفعل هذا من أجل الجماهير، أشعر بالمسؤولية كثيرًا عندما لا تسير الأمور على ما يرام، كنت أتمنى فعل ذلك في وجود جماهيرنا، ولكننا قادرون على تغيير هذا الوضع".

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