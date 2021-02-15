غضب في إيطاليا بعد إرجاء إعادة فتح منتجعات التزلج

المصدر: د ب ا

أعربت مناطق في إيطاليا عن غضبها إزاء إرجاء إعادة فتح منتجعات التزلج الشهيرة، حيث كان من المقرر إعادة فتح المنتجعات اليوم الاثنين، ولكن تم إرجاؤها بسبب القيود الجديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس اتحاد المناطق ستيفانو بوناشيني " أتمنى أن يكون هذا اخر إرجاء".

أضاف أنه علم بنبأ الارجاء قبل ساعات من تطبيق القرار، قائلا" هذا أمر غير مقبول".

وكان من المقرر أن يتم فتح منتجعات التزلج، التي تقع في ما يطلق عليه المناطق الصفراء، اليوم.

ولكن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا وقع في وقت متأخر من أمس الأحد على قرار بتمديد حظر الدخول لمنتجعات التزلج حتى الخامس من مارس القبل، بسبب زيادة حالات الاصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأظهر تحليل حديث لوزارة الصحة أن هذه السلالة سبب حالة إصابة بين كل خمس حالات في إيطاليا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أرجأت أكثر من مرة موعد موسم الرياضيات الشتوية منذ ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.



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