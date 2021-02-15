يونايتد وسان جيرمان يستعدان للانقضاض على راموس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أفادت تقارير إسبانية، أن سيرجيو راموس، سيغادر ريال مدريد عندما ينتهي عقده في نهاية يونيو المقبل، ولا نية لديه للعودة إلى اللعب في الدوري الإسباني «الليغا»، وأن ناديي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، يسعيان للتعاقد مع اللاعب.

ولعب المدافع الإسباني، أكثر من 650 مباراة، وسجل 100 هدف للريال، منذ انتقاله إلى سانتياغو برنابيو في 2005، ولكن راموس كافح طويلاً للاتفاق على عقد جديد مع النادي الملكي، وسط شائعات عن وجود تحرك لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وأكدت الأنباء، أن راموس، سيغادر الريال في صفقة انتقال حر، وأنه يبحث عن التوقيع لأي فريق قادر على تقديم عقد كبير أخير، قبل إنهاء مسيرته، وهو ما لن يقدمه الريال في الوقت الحالي.

ووفقاً لصحيفة «لموندو ديبورتيفو» رفض راموس عرض الريال بتمديد عقده لمدة عامين، مع تخفيض راتب بنسبة 10%، نتيجة للآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي وباء «كوفيد 19».

كما رفض راموس اقتراحاً آخر، لتمديد عقده لمدة عام واحد، مع الحصول على راتبه الحالي البالغ 10.5 ملايين جنيه استرليني، وأكدت أنباء أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان من الأندية المهتمة بالتعاقد مع راموس للموسم المقبل.

ويغيب راموس «34 عاماً»، عن الملاعب حالياً، بسبب إصابة في الركبة قد تبعده حتى أبريل المقبل، وترى بعض التقارير، أن اللاعب يخطئ برفضه التجديد للريال، مع صعوبة الحصول على عقد بقيمة أكبر في عمره الحالي.

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