أسطورة برشلونة يدافع عن ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أسطورة برشلونة، البلغاري خريستو ستويشكوف، أن من يتحمل مسؤولية توقيع العقد الخرافي للأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق هو مجلس إدارة برشلونة وليس أي أحد آخر، بمن فيهم الأرجنتيني.

ومؤخرا، أفادت تقارير صحفية إسبانية بتفاصيل عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، حيث يتقاضى خلال آخر 4 مواسم فقط 555 مليون يورو بشكل كلي، وهذا العقد سينتهي الصيف المقبل.

وقال ستويشكوف في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورتس: «ميسي لم يجبر أحدا بالقوة على توقيع عقد من هذا الحجم».

وأضاف أحد أهم وألمع نجوم برشلونة في تسعينيات القرن العشرين، والعضو البارز فيما يعرف بفريق الأحلام الأول ببرشلونة والذي تدرب تحت إمرة الأسطورة الهولندي يوهان كرويف: «رئيس برشلونة المقبل عليه أن يقدم شيئا مختلفا لليو».

ويعد ملف عقد ليونيل ميسي مع برشلونة من أكثر الملفات سخونة على طاولة إدارة البلوغرانا، سواء في الوقت الراهن حيث يرأس كارليس توسكيتس النادي بشكل مؤقت، أو بالنسبة للرئيس القادم الذي سيتم اختياره في مارس 2021.

وقبل مواجهة برشلونة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، حلل ستويشكوف الحالة التي يدخل بها الفريق الكتالوني المباراة أمام الباريسيين.

وقال ستويشكوف: «الأداء المبهر أمام ألافيس هام لتعزيز العقلية الانتصارية للاعبي برشلونة، شعرت أنها قد عادت في تلك المباراة».

وعن المدرب رونالد كومان على وجه التحديد، قال ستويشكوف: «لقد لعبت مع كومان لخمسة مواسم، أعرفه جيدا وأؤمن به، إنه مدرب لعب كرة القدم ولعب لبرشلونة بالذات وهذا مهم، اللاعبون الصغار عليهم أن يتعلموا منه».

ويقدم برشلونة سلسلة إيجابية في الدوري الإسباني حيث فاز في 7 من أصل آخر 7 مباريات، ولكنه مني بإحباط كبير حين تلقى هزيمة 2-0 أمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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