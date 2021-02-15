رسالة مؤثرة من جماهير ليفربول إلى يورغن كلوب

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر جمهور نادي ليفربول الإنجليزي حبهم الشديد للألماني المخضرم يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، الذي يواجه سيلا من الانتقادات والضغوط بسبب تراجع نتائج الليفر في الآونة الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وفق (آس).

ويشهد ليفربول حامل لقب «البريميرليغ» في الموسم الجاري واحدة من أسوأ فتراته الكروية منذ فترة طويلة، حيث تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم أمام ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول أمس السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر (53 نقطة).

وبرغم أن كتيبة كلوب تقل في عدد النقاط هذا الموسم بواقع 30 نقطة عن نفس العدد من المباريات التي خاضتها في الموسم الماضي، لا يزال جمهور الريدز يُظهر عشقه الشديد لـ كلوب المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، والذي نجح بالفعل في السنوات الماضية في تحقيق طفرة كروية غير مسبوقة في ليفربول.

ألقاب كلوب مع ليفربول

فقد قاد كلوب الليفر إلى تحقيق لقبه الأول في «البريميرليغ» في الموسم الماضي، وهو الأول في تاريخ قلعة أنفيلد في30 عاما، كما حصد كلوب مع الليفر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليغ» الموسم قبل الماضي، ثم لقب بطولة كأس السوبر الأوروبية، ولقب بطولة كأس العالم للأندية في نسختها قبل الأخيرة.

جمهور ليفربول يتضامن مع كلوب

وفي إطار تعبيرها عن حبها الشديد لـ كلوب وتضامنها معه ومع الفريق في تلك الظروف العصيبة، قامت مجموعة من الجمهور بتعليق لافتة ضخمة على أبواب ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، مكتوب عليها بالإنجليزية « Jurgen Klopp YNWA» ( تعني بالعربية «يورجغن كلوب لن تمضي وحدك أبدا»)، وهو الشعار الشهير لليفربول والنشيد المعروف لجمهور الفريق.

كان مدرب ليفربول قد أقر في تصريحاته الصحفية، التي أدلى بها عقب مباراة ليستر سيتي الأخيرة، بما يعني أن ليفربول قد خرج من سباق الدفاع عن لقب «البريميرليغ»، برغم أن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي المتصدر لجدول المسابقة حتى الآن أكد أن ليفربول لا يزال في سباق اللقب.

ولم تحصد كتيبة كلوب سوى تسع نقاط من إجمالي 30 نقطة، وخسرت أربعا من آخر 6 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي.

وعد صلاح لجمهور ليفربول

كان المصري الدولي محمد صلاح جناح أيمن ليفربول قد غرد أمس الأحد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة تويتر، قائلا إنه سيقاتل مع زملائه في الفريق حتى النهاية.

وأضاف صلاح: «لن نسمح لأن يتحدد الموسم الحالي بالنتائج التي حققناها مؤخرا، هذا وعدي لكم جميعا».

ويتقابل ليفربول مع نظيره الألماني آر بي لايبزيغ غدا الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ 16 من تشامبيونزليغ.

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