«الملكي» يثأر من بلنسيه في «الليغا»

المصدر: ( مدريد - د ب أ)

واصل ريال مدريد صحوته محققاً فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، محققاً فوزاً غالياً على ضيفه بلنسيه 2 - 0 في الجولة 23، جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 12، فيما أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وبتلك النتيجة، ثأر «الملكي» من خسارته القاسية 1 - 4 على يد بلنسيه في مباراة الفريقين بجولة الذهاب، بملعب ميستايا في نوفمبر الماضي، وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

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