انهيار ليفربول يشجع محمد صلاح لمغادرة الريدز

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

الانهيار المفاجئ لفريق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، وتراجعه الكبير بفارق 13 نقطة عن متصدر الدوري، مانشستر سيتي، إثر هزيمته 3-1 خارج الديار أمام ليستر سيتي، أمس السبت، وتلاشي الآمال في تحقيق لقب البريميرليغ، فضلاً عن تراجع الآمال في الظفر بمقعد إنجليزي في دوري أبطال أوروبا، قد تدفع نجم ليفربول المصري، محمد صلاح، إلى مغادرة الريدز بنهاية هذا الموسم.

تساؤلات منطقية

وهناك العديد من التساؤلات المنطقية، تؤكد أن الفرعون المصري، حتى ولو ظل ينفي على استحياء مغادرته لنادي ليفربول، فإنه لا محالة، كنجم، يبحث عن الإنجازات، يحتم عليه الواقع مغادرة ليفربول قبل فوات الأوان، وتتراجع قيمته التسويقية.

3 مواسم

وخلال 3 مواسم مع الريدز، حطم النجم المصري العديد من الأرقام القياسية الفردية مع ليفربول، حيث نجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي موسم 2018-2017، وتوج هدافاً للدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين، بالإضافة لحصوله على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لموسمين متتاليين.

4 بطولات

وعلى صعيد البطولات والألقاب الجماعية، فحقق مع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

انهيار كامل

وفي ظل الانهيار الحالي لفريق ليفربول، والمسيرة السيئة في الدوري لاول مرة منذ 2014، عندما كان يقوده المدرب بريندان رودجرز. ولم يخسر حتى مباراتين على التوالي، تحت قيادة كلوب، إلى أنه سقط 4-1 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، ويتأخر ليفربول الآن بفارق 13 نقطة عن الصدارة، بعد أن خاض مباراة أكثر من سيتي المتصدر، هل في مقدور صلاح تحقيق إنجاز يكون ورقة تفاوضية في انتقاله المقبل، إذا أكمل موسمه الخامس مع الريدز، في ظل الظروف الراهنة، والتوقعات المستقبلية لسوق الانتقالات في ظل جائحة «كورونا».

ثلاثة أندية

وحسب توقعات موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، عن وجهة محمد صلاح نجم ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم.

وقال الموقع إن وكيل أعمال الهداف المصري، بدأ في البحث عن فريق جديد لموكله، وأوضح أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني، صوب ريال مدريد تحديداً، وليس برشلونة.

وعليه، فإن أيام محمد صلاح باتت معدودة في ليفربول، إن كان صلاح يبحث عن تحدٍ جديد، يحافظ به على نجوميته.

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