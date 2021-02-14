ليفربول يواصل الانهيار بالهزيمة الثالثة توالياً

المصدر: (لندن - د ب أ)

واصل فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مسلسل الانهيار بتلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي في «بريميرليغ» بالخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي أمس 1 - 3 في الجولة 24، وضاعفت الهزيمة محنة ليفربول الذي تجمد عند 40 نقطة، فيما ثأر ليستر سيتي من هزيمته أمام ليفربول صفر /3 في نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري، ورفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة

وافتتح ليفربول التسجيل بهدف النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67، الذي رفع رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة قائمة هدافي الدوري، وبعدها قلب ليستر سيتي الموازين لمصلحته وحسم المباراة بثلاثة أهداف أحرزها جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنيس في الدقائق 80 و81 و85.

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