ابنة أنشيلوتي تمنع اللصوص من سرقة منزلهم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض منزل الإيطالي كارلو أنشيلوتي (61 عاماً) مدرب إيفرتون، في ميرسيسايد، للاقتحام من قبل اللصوص أمس الجمعة، ولكن وجود ابنته كاتيا (36 عاماً)، أخاف اللصوص الذين هربوا من المنزل.

وتم استدعاء الشرطة إلى المنزل، ووصفتهم كاتيا، بأنهم يرتدون ملابس سوداء مقاومة للماء وأقنعة سوداء، وهربوا من المنزل بعدما فوجئوا بابنة المدرب.

وسبق أنه تم استهداف سلسلة من اللاعبين من قبل اللصوص على مر السنين خلال فترة وجودهم في ميرسيسايد، وكان قائد ليفربول ستيفن جيرارد، يلعب مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد مرسيليا، عندما اقتحم مهاجمون مقنعون منزله، وهددوا بأخذ أطفاله عندما واجهتهم، زوجته أليكس كوران.

وتم استهداف مهاجم فريق «الريدز» السابق بيتر كراوتش، مرتين من قبل لصوص في عامي 2006 و2012، وتعرض فيل جاجيلكا قائد إيفرتون السابق، للطعن عندما اقتحمت عصابة منزله في شيشاير.

وكان أنشيلوتي، الذي كان يستعد لمباراة إيفرتون ضد فولهام غداً الأحد، قد تحدث باعتزاز سابقاً عن حبه للمنطقة منذ انتقاله إلى منزله الجديد بعد تعيينه في جوديسون، وذلك خلال مقابلة حديثة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، بشأن مكان إقامته الجديد، وقال: «إنه مكان جميل، وقريب من البحر».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز