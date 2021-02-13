ميسي يعرض حذاء الهدف 644 للبيع بالمزاد لصالح الأعمال الخيرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تبرع ليونيل ميسي،بالحذاء الذي كان يرتديه عندما سجل هدفه رقم 644، والذي سجله في مباراة برشلونة خارج أرضه أمام ريال بلد الوليد، والتي انتهت بثلاثية نظيفة لبرشلونة لصالح الأعمال الخيرية.

وكسر ميسي بهذا الهدف، الرقم القياسي الصامد طوال 46 عاماً، لأكبر عدد من الأهداف المسجلة للاعب بقميص ناد واحد، والذي كان يحمله البرازيلي الأسطورة بيليه، عندما كان لاعباً في صفوف سانتوس البرازيلي، مع الإشارة إلى أن بيليه وسانتوس، يرفضان الاعتراف بتحطيم الرقم.

وسيبقى الحذاء معروضاً في نادي برشلونة لمدة شهر، قبل أن يتم بيعه في مزاد لبرنامج الفن والصحة لصالح علاج الأطفال المصابين بأمراض الأورام.

وقال ميسي: «الوصول إلى الرقم التاريخي 644 هدفاً لنفس النادي يجعلني أشعر بالبهجة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون قادراً على رد الجميل للأطفال الذين يقاتلون من أجل صحتهم، ونأمل أن يؤدي المزاد في أبريل المقبل، إلى زيادة المعرفة بهذه القضية العظيمة»، فيما أشادت أديداس، راعية ميسي، بما قام به الأسطورة الأرجنتيني.

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