رونالدو يشتري سيارة نادرة قيمتها 8 ملايين يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو اشترى سراً سيارة نادرة وهي سيارة «بوغاتي شينتوديتشي» تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين يورو، وستكون واحدة من بين 10 سيارات فقط في العالم سيتم إنتاجها.

ولا تزال سيارة رونالدو في مرحلة الاختبار وستخضع لاختبارات نفق الرياح الشهيرة في الأسابيع المقبلة، حيث يتطلع المهندسون للتأكد من أن السيارة تلبي الشروط التي لا تشوبها شائبة بالمقارنة مع سعرها.

وبدأت شركة «بوغاتي» في إنتاج هذا الطراز الجديد والنادر قبل بضعة أسابيع فقط، حيث تتميز بمحرك ضخم من 16 أسطوانة، ويمكن أن تنتقل من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.4 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم / ساعة في 6.1 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى لسيارة «بوغاتي شينتوديتشي» 380 كم / ساعة.

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