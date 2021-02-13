هانز فليك مدرب مؤقت يتحول لبطل السداسية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني هانز فليك انه مدرب أسطوري وخارق ونجح في ترجمة الفرصة التي أتيحت له بقيادة الجهاز الفني لبايرن ميونيخ كمدرب مؤقت إلى إنجاز السداسية مع البافاري وليؤكد عمليا انه كان الأحق والأجدر بجائزة الفيفا لأفضل مدرب في العالم التي ذهبت لمدرب ليفربول يورغن كلوب.

مدرب مؤقت

وكانت بداية تسلم فليك تدريب بايرن ميونيخ بعد أن تراجعت نتائج الفريق في الدوري الألماني ومني بخسارة غير متوقعة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في الثالث من شهر نوفمبر 2019، بعد يوم واحد من الهزيمة القاسية أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الألماني.

القائد المنقذ

وقررت إدارة النادي تعيين المدرب الألماني هانز فليك في منصب المدير الفني بشكل مؤقت، ولكن لم يتوقع أشد المتفائلين بأن ينجح فليك في قيادة بايرن إلى الثلاثية التاريخية بنهاية الموسم، وتواصلت وصولا إلى السداسية التاريخية وكان ختامها مسك في مونديال الأندية.

أسلوب مثالي

بعد تولّيه منصب المدرب الأول، أصبحت الكتيبة البافارية تلعب بضغط مكثف ودفاع متقدم، كما نجح رفقة طاقمه التدريبي في إعداد فريقه بشكل مثالي، خلال فترة توقّف المنافسات بسبب تفشي جائحة كورونا، لنهاية الموسم وكذلك للأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا. كما استطاع كسب ثقة وولاء اللاعبين بفضل روحه القيادية المتسّمة بالاتزان والقرب العاطفي.

ثنائية عالمية

بفوزه في موقعة نهائي كأس العالم للأندية، لم ينجح المدرب هانز فليك في كتابة التاريخ مع بايرن ميونيخ وتكرار إنجاز برشلونة بتحقيق ستة ألقاب بالتمام والكمال فحسب، بل حقّق إنجازاً شخصياً مميزاً. فقد أصبح ابن الخامسة والخمسين أول مدرب يظفر بكأس العالم للأندية (عام 2021) ولقب كأس العالم (عام 2014 بصفته مدرباً مساعداً ليواكيم لوف).

واقعية كلوب

بعد التتويج المفاجي ليورغن كلوب مدرب ليفربول بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020، حدثت صدمة لتجاوز الجائزة فليك لكن كلوب انصفه مؤكدا انه توقع الجائزة أن تذهب لفليك لأنة فعل كل شي في موسم 2019 – 2020 وهو تصريح اتسم بالواقعية والعدل نال استحسان الجميع.

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