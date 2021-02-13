النقطة 53 طموح سيتي أمام توتنهام

المصدر: لندن - د ب أ

يتطلع فريق مانشستر سيتي في مباراته اليوم أمام توتنهام في الجولة 24 من «البريمير ليغ» للوصول إلى النقطة 53 لتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكان الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على سوانسي سيتي يوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي هو الانتصار 15 على التوالي للفريق في كل المسابقات، وهو رقم قياسي.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مانشستر يونايتد، وسيستعيد الفريق خدمات روبين دياز بعد شفائه من المرض، وأكد غوارديولا المدير الفني أنه فخور بلاعبيه بعد أن حققوا 15 انتصاراً متتالياً، وقال: «هذه الانتصارات تظهر مدى تميز هؤلاء اللاعبين، ونفكر في الانتصار المقبل».



ويلعب في اليوم نفسه ليستر سيتي مع ليفربول، وكريستال بالاس مع بيرنلي، وبرايتون مع أستون فيلا، ويأمل ليفربول في استعادة الثقة بعد الخسارة 1 / 4 أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، والتي كانت الخسارة الثالثة على التوالي لفريق ليفربول على أرضه للمرة الأولى منذ 1963.

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