نصف مليار متابع تحفز يوفنتوس على تجديد عقد رونالدو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وصل عدد متابعي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى نصف مليار متابع ويتطلع يوفنتوس إلى استغلال هذا الإقبال الكبير في مناقشات حول تمديد عقد اللاعب إذ تساعد هذه المنصة النادي بشكل كبير من خلال التسويق.

ويبلغ عدد متابعي رونالدو على «انستغرام»، 261 مليون متابع، «أحد أكثر الأشخاص متابعة في العالم»، ولديه على صفحته في «فيسبوك»، 125 مليون إعجاب، و147 مليون متابع، ويتابعه على «تويتر»، 91 مليون شخص، وعلى قناته على «يوتيوب» مليون شخص.

ويعد الدخل الإجمالي لرونالدو من الرعاية أعلى حتى من دخل رياضي محترف، كما أن اهتماماته موجودة في كل قطاع من الخدمات والعناية التجميلية، ويتضح من مراكز زراعة الشعر الثلاثة الكبيرة التي يمتلكها بين البرتغال وإسبانيا.

تجديد

من ناحية أخرى يتواصل يوفنتوس مع خورخي مينديز وكيل رونالدو،، للضغط عليه من أجل تجديد عقد النجم البرتغالي مدة 12 شهراً أخرى، إذ ينتهي عقده الحالي في يونيو 2022، وأبدى يوفنتوس استعداده لدفع راتب مرتفع للغاية، ولكن وسط تفشي فيروس كورونا، لا يمكنه ضمان التجديد بالقيمة الحالية البالغة 31 مليون يورو.

سعادة

ويبدو رونالدو سعيداً في إيطاليا، ويتمتع بنمط الحياة الذي يعيشه في البلاد، وغالباً ما يذهب في الشتاء إلى جبال وادي أوستا للتزلج، وفي الصيف يسافر حول العالم باليخت الذي اشتراه حوض بناء السفن في فياريجيو.

فيما استفاد يوفنتوس من السنوات الثلاث التي قضاها رونالدو معه، وزاد رئيس النادي أندريا أنيلي، من قيمة إيرادات النادي بنحو 15%، وتصل الإيرادات إلى ما يعادل 130 مليون يورو.

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