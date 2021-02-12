سان جرمان يلاقي نيس وعينه على برشلونة

المصدر: أ ف ب

يستضيف باريس سان جرمان حامل اللقب نيس على ملعب "بارك دي برانس" السبت ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، في آخر تجربة له قبل موقعته المرتقبة ضد برشلونة الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

وتعرّض فريق الفرنسية لضربتين قويتين، الاولى باصابة الجناح الارجنتيني انخل دي ماريا في ساقه في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الاحد الماضي، ولحق به النجم البرازيلي نيمار الذي يعاني من اصابة في "العضلة المقرّبة الطويلة" تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد كاين في مسابقة الكأس الاربعاء ستبعده "نحو 4 اسابيع عن الملاعب".

ولن يخوض نيمار المواجهة ضد فريقه السابق، لكنه قد يكون بتصرف المدرب في مباراة الاياب المقررة في باريس في 10 مارس.

وقال الفريق الفرنسي في بيان "بعد التدقيق في الفحوص التي خضع لها اللاعب، من المتوقع غيابه عن الملاعب لحوالي اربعة اسابيع بحسب تطور اصابته".

أما نيمار فكتب على انستاغرام "الحزن عميق، والوجع كبير والبكاء دائم".

لكن الفريق الباريسي أعلن عودة حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس من الاصابة، فيما يغيب لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي الذي لم يتعاف تماما.

لكن سان جرمان لا يستطيع اهدار النقاط في الدوري، حيث يحتل المركز الثالث متخلفا بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر، فيما يحتل خصمه الجنوبي المركز الثالث عشر.

ودافع مدرب باريس سان جرمان الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن قراره اشراك نيمار ضد كاين بقوله "كل مباراة هي في غاية الاهمية. اعتقد بانه يتعين على باريس سان جرمان الفوز في كل مباراة".

واضاف "لو خسرنا المباراة لتعرّضت لانتقاداتاكم لانني لم اعر اهمية لمسابقة كأس فرنسا. نحن من يتخذ القرارات، نقوم بالتحليل ونحاول اختيار الفريق الافضل".

واستعاد سان جرمان توازنه بعد اول خسارة له في عهد بوكيتينو الذي استلم منصبه مطلع العام الحالي بدلا من الالماني توماس توخل، وكانت امام لوريان 2-3، فحقق الفوز على مرسيليا 2-صفر ثم على كاين 1-صفر.

وسيكون اعتماد بوكيتينو في خط المقدمة في المباريات المقبلة على الثلاثي الارجنتيني ماورو ايكاردي والايطالي مويز كين والنجم الدولي كيليان مبابي.

أما نيس الذي تخلى عن مدرّبه باتريك فييرا في ديسمبر الماضي، فحقق اول فوزين تواليا له منذ الاول من نوفمبر الماضي بتغلبه على نيم في الكأس وعلى انجيه في "ليغ 1".

في المقابل، يخوض ليل الذي يسعى الى احراز اول القابه المحلية منذ تتويجه بالثنائية (الدوري والكأس) عام 2011، مباراة سهلة ضد ضيفه بريست الثاني عشر ويريد مواصلة سلسلة انتصاراته بعد ان فاز في اخر ست مباريات له.

وسيكون ليون قادرا على الانفراد بالصدارة موقتا، بحال فوزه السبت على مونبلييه الحادي عشر، علما بان الفريق الذي يبتعد نقطتين عن ليل حقق اربعة انتصارات تواليا في الدوري، في محاولة لاحراز لقبه الاول منذ 2008 عندما توج سبع مرات تواليا.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي رينس مع لنس، موناكو مع لوريان، ديجون مع نيم، انجيه مع نانت، متز مع ستراسبورغ، رين مع سانت اتيان وبوردو مع مرسيليا.

لاعب تحت المجهر: مويز كين (سان جرمان)ستكون الفرصة متاحة امام كين لفرض نفسه على خيارات مدربه في لقاء برشلونة من خلال التألق في مواجهة نيس.

وبعد ان فشلت تجربته في صفوف ايفرتون الانجليزي معارا من يوفنتوس الايطالي قبل ان ينتقل اليه رسميا، انتقل كين معارا من الفريق الانجليزي الى العاصمة الفرنسية وتألق في صفوفه مسجلا 12 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها هدف الفوز في مرمى كاين في مسابقة الكأس. كما سجل مرتين في دوري الابطال هذا الموسم.

ابرز الاحصائيات6: مثل عدد انتصارات ليل المتصدر تواليا

54: عدد النقاط التي حصدها ليل هذا الموسم وهي الاعلى له في هذه الفترة منذ اكثر من 70 عاما

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