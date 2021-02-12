جراحة لألونسو بعد حادث دراجة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يخضع سائق فورمولا 1، فرناندو ألونسو (39 عاماً)، لعملية جراحية في فكه ووجهه، بعد أن صدمته سيارة بالقرب من منزله في لوغانو، أثناء ركوبه دراجة هوائية لتعزيز لياقته البدنية، وتم نقله إلى مستشفى في سويسرا.

وأثار الحادث الشكوك حول عودة ألونسو الكبرى إلى سباقات فورمولا 1 مع فريق ألبين، الفريق المعروف سابقاً باسم رينو، بعد فترة عامين من الابتعاد عن السباقات.

وذكرت محطة الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، بعد انتشار نبأ الحادث، أنه سيتم نقله إلى مستشفى آخر في سويسرا، لأنه يحتاج إلى عملية جراحية، بعدما تأثر وجه وفك ألونسو بشدة من الحادث بعد ارتطامه بالأرض، إثر اصطدامه بالسيارة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، صدمت سيارة بطل العالم مرتين في فورمولا 1، أثناء وجوده في جولة تدريبية بالقرب من منزله، وألونسو هو أسطورة في سباقات السيارات، ولكن هذا الحادث يأتي بمقام نكسة كبيرة مع اقتراب الموسم الجديد، إذ أشارت الصحيفة إلى أنه ربما يكون قد عانى كسوراً محتملة، ما يجعل عودته موضع شك.

وفي مسيرته، شارك ألونسو أيضاً في سباقات السيارات الرياضية، وإندي كار ورالي داكار، ولكنه أعلن الصيف الماضي أنه سيعود إلى سباقات الجائزة الكبرى في عام 2021 بموجب صفقة متعددة السنوات مع الشركة المصنعة الفرنسية رينو.

وفاز ألونسو بألقاب بطولة سائقي فورمولا 1 في 2005 و2006، وستكون هذه ثالث فترة له مع المصمم المعروف سابقاً باسم رينو، وفي المجموع، فاز بـ32 سباقاً من 311 التي بدأ فيها، ويحتل الإسباني المركز السادس في قائمة أفضل أبطال سباقات السيارات على الإطلاق.

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