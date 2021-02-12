ماذا قال محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول؟

المصدر: البيان الالكتروني

تصريحات حماسية أطلقها النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عقب الاعلان عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في "الريدز" خلال شهر يناير.

وقال محمد صلاح لموقع "ليفربول" الرسمي: "سعيد جدا بالفوز بهذه الجائزة لكن دوما ما أقول إن الفريق يأتي في المقام الأول، من الرائع الفوز بالجوائز الفردية لكن علينا التركيز على كسب المباريات والتقدم".

وتابع: "أعتقد أن شهر ديسمبر كان أفضل لكن علينا الفوز بالمباريات بغض النظر عن أي شيء".

وتمكن صلاح من تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات، ليتفوق بذلك على جوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد.

وأضاف "عندما أسجل الأهداف وأساعد الفريق على الفوز بالمباريات، هذا يجعلني سعيدا، لكن عندما تسجل الأهداف وفريقك لا يفوز فإن المشاعر لا تكون جيدة، علينا مواصلة التقدم وأنا أحاول دوما التسجيل لمساعدة الفريق".

وأردف: "أعتقد أن الجماهير تدعمنا دوما، نفتقدهم في أنفيلد بسبب فيروس كورونا لكني متأكد أنهم يدعموننا دوما، علينا فقط أن نبقى معا ونواصل التقدم للفوز بالمباريات وأهم شيء أن نبقى معا".

يذكر أن صلاح أحرز جائزة أفضل هدف مع "الريدز" خلال شهر يناير، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها النجم المصري هذه الجائزة.

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