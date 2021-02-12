بايرن أرقام قياسية وهيمنة على كرة القدم العالمية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

تربع نادي بايرن ميونيخ الالماني على عرش الكرة العالمية بلا منازع بعد فوزه أمس الخميس بلقب النسخة السابعة عشرة لمونديال الاندية في كرة القدم عندما تغلب على تيغريس المكسيكي 1-صفر وحقق السداسية، مع أرقام قياسية غير مسبوقة في موسم 2019 – 2020 والتي امتدت حتى بداية 2021 والتي اختتمت بالمونديال العالمي للأندية.

السداسية التاريخية

وفتحت السداسية التاريخية الباب للبايرن للتربع على عرش الكرة العالمية حيث أصبح، ثاني فريق بعد برشلونة الاسباني عام 2009 يحقق انجاز التتويج بستة ألقاب، في دوري ابطال اوروبا، كأس السوبر الاوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالاضافة الى مونديال الاندية.

انتصارات متتالية

وحقق البايرن رقما قياسيا عبر التتويج بلقب ابطال اوروبا، بعد أن خرج منتصرا من جميع المباريات الـ11 التي خاضها في الموسم، مكررا سيناريو عام 2013 حين توج بالثلاثية للمرة الأولى بإحرازه أيضا لقبي الدوري والكأس المحليين، حيث نجح العملاق البافاري في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة في هذه النسخة الإستثنائية من المسابقة القارية (بواقع 6 مباريات في دور المجموعات، مباراتين في ثمن النهائي، مباراة واحدة في ربع النهائي ونصف النهائي، بالإضافة للمباراة النهائية امام باريس سان جيرمان).

6 ألقاب قارية

كما نجح بايرن ميونيخ في فض الشراكة مع نادي برشلونة الإسباني في المركز الرابع بقائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب القاري، وارتقى للمركز الثالث بالتساوي مع ليفربول الإنجليزي برصيد 6 ألقاب، خلف ميلان الإيطالي الذي يمتلك 7 ألقاب، وريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج برصيد 13 لقبا.

ثُمانية تاريخية

وسجّل الفريق البافاري بقيادة هانز فليك 43 هدفا في طريقه إلى اللقب القاري، بينها سباعية في مرمى توتنهام الإنجليزي، وسداسية في مرمى النجم الأحمر الصربي في دور المجموعات، وثُمانية تاريخية في مرمى برشلونة الإسباني خلال الدور ربع النهائي، وهي الثُمانية التي كانت بمثابة زلزال في برشلونة لازال يعيش تداعياته حتى اليوم.

إنجازات عالمية

واختتم بايرن ميونخ عام 2020 بتتويجات على صعيد الجوائز الفردية، حيث حصد نجمه وهدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا“، متفوقًا على الثنائي الذهبي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ثم تويج بجائزة افضل لاعب في مونديال الأندية 2021.

عام تاريخي

كما حصد الحارس الدولي الألماني مانويل نوير جائزة أفضل حارس مرمى في العالم ليكمل العملاق البافاري هيمنته الكاملة على عالم الساحرة المستديرة في عام تاريخي.

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