هل انتهى ميسي؟.. الأسطورة كافو يجيب ويبدي رأيه في نيمار

المصدر: البيات الإلكتروني

يشهد الموسم الجاري الكثير من الانتقادات التي وجهها البعض صوب الأسطورة ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، وأن مستواه قد تراجع بشكل كبير، ولم يعد هو ميسي المرعب للمدافعين والحراس في السنوات الماضية.

وأطلق أسطورة ناديي روما وميلان الإيطاليين، ومنتخب البرازيل السابق، الظهير التاريخي كافو أمس الخميس تصريحات ساخنة، دافع فيها عن ليونيل ميسي بكل قوة، وأشاد بالبرغوث الأرجنتيني، مؤكداً أنه أيقونة كرة القدم في العالم كله وجوهرة اللعبة الثمينة التي لا تعوض، كما تحدث عن مواطنه الموهوب نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويترقب العالم المباراة الساخنة بين ميسي ونيمار، صديقه القديم، والتي ستجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الستة عشر، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة مساء الأربعاء، أمام نظيره إشبيلية بثنائية نظيفة على أرض ملعب الأخير، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، مما فتح باب الشكوك أمام قدرة الفريق على تجاوز عقبة باريس سان جيرمان، ومواصلة مشواره في البطولة الأوروبية العريقة.

وقال كافو في تصريحات صحفية حول ليونيل ميسي، ورداً على سؤال حول تراجع مستوى اللاعب، قائلاً: نحن نحب ميسي لأننا نحب كرة القدم، وميسي ليس في مستوى منخفض أو متراجع، هو الأفضل في العالم ولا زال عبقري كرة القدم وساحرها الأول.

وأضاف كافو: من حق ميسي كأي لاعب كرة قدم في العالم، أن يلعب بشكل سيىء يوما ما أو يظهر أقل من الصورة المعتادة عنه، وفي النهاية إذا فاز ميسي، فإن الجميع يفوزون، نحن نشجع ميسي ونعشقه لأننا مُشجعون لكرة القدم.

وأضاف أسطورة ميلان وروما السابق، رداً على سؤال بشأن مواطنه نيمار دا سيلفا، أيقونة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي: يظل نيمار أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو مع ميسي وكريستيانو رونالدو في نظري أفضل 3 لاعبين في العالم، وإذا استمر نيمار في التميز الكبير الذي هو عليه هذا الموسم، فسوف يصبح الأفضل في العالم كله، وفق (آس).

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