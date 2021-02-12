الإصابة تبعد نيمار عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أمس الخميس أن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من إصابة في "العضلة المقربة الطويلة" ستبعده "نحو 4 أسابيع عن الملاعب"، وبالتالي عن مواجهة برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال الفريق الفرنسي في بيان "بعد التدقيق في الفحوصات التي خضع لها اللاعب، من المتوقع غيابه عن الملاعب لحوالي أربعة أسابيع بحسب تطور إصابته".

أما نيمار فكتب على انستغرام "الحزن عميق، والوجع كبير والبكاء دائم".

وأضاف "مرة جديدة ولفترة محددة، سأتوقف عن ممارسة كرة القدم اللعبة الأحب على قلبي".

وأضاف "في بعض الأحيان لا أشعر بالراحة بسبب أسلوب لعبي، لأنني أراوغ باستمرار وأتعرض للعرقلة ولا ادري ما اذا كانت المشكلة بي أنا أم ما أقوم به على المستطيل الأخضر".

ويلتقي فريق العاصمة الفرنسية مع نظيره الكاتالوني في كامب نو في 16 فبراير الحالي لكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الإياب على ملعب "بارك دي برنس" في 10 مارس المقبل.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة فريقه ضد كاين في مسابقة كأس فرنسا الأربعاء في ثاني ضربة للفريق الباريسي الذي خسر جهود جناحه الأرجنتيني انخل دي ماري الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الأحد وسيغيب أيضا عن المباراة ضد برشلونة.

وسبق لنيمار المنتقل الى سان جرمان مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو من برشلونة بالذات في أغسطس 2017، أن غاب عن مواجهة الإياب ضد ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي عام 2018، وعن مواجهتي مانشستر يونايتد الانجليزي في العام التالي في الدور ذاته، وفي كلتيهما خرج فريقه من المنافسة.

وخاض نيمار 103 مباريات من اصل 191 في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى سان جرمان؛ أي ما نسبته 53,9 في المئة فقط.

وسجل نيمار 6 أهداف في خمس مباريات خاضها في دور المجموعات هذا الموسم.

وسيكون اعتماد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في خط المقدمة على الثلاثي الأرجنتيني ماورو ايكاردي والإيطالي مويز كين والفرنسي كيليان مبابي.

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