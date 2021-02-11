بايرن ميونخ يحرز لقب مونديال الأندية ويحقق "السداسية"

المصدر: أ ف ب

توج بايرن ميونيخ الالماني بطل اوروبا بلقب النسخة السابعة عشرة لمونديال الاندية في كرة القدم عندما تغلب على تيغريس المكسيكي 1-صفر الخميس في المباراة النهائية على على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، وحقق السداسية.

وسجل المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات بايرن ميونيخ ثاني فريق بعد برشلونة الاسباني عام 2009 يحقق انجاز التتويج بستة ألقاب، في دوري ابطال اوروبا، كأس السوبر الاوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالاضافة الى مونديال الاندية.

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