تيرني يفوز بجائزة هدف الشهر في أرسنال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن فوز لاعبه كيران تيرني بجائزة أفضل هدف لشهر يناير.

وكتب الموقع الرسمي للنادي :"هدف كيران تيرني المذهل ضد وست بروميتش ألبيون هو هدفنا لشهر يناير".

اللاعب الاسكتلندي الدولي سجل هدف بشكل رائع عندما قطع الكرة وسدد تسديدة لا يمكن إيقافها في الزاوية البعيدة لمرمى وست بروميتش ألبيون.

وحصل بوكايو ساكا على المركز الثاني بعد هدف رائع للفريق في نفس المباراة.

جاء جهد فولارين بالوجون الفردي ضد فريق برايتون آند هوف ألبيون تحت 23 عاما في المركز الثالث.

ويستعد أرسنال لمواجهة ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يخوض أرسنال المباراة وهو خلف ليدز في جدول الدوري الإنجليزي ، وسيحتاج إلى فوز للعودة إلى النصف العلوي في الترتيب.

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