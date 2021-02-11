محمد صلاح لاعب شهر يناير في ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

نال النجم المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول، عن شهر يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي، متفوقًا على ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ووفقا لموقع النادي الرسمي، حصل محمد صلاح اليوم على جائزة "ستاندرد تشارترد" كأفضل لاعب في ليفربول عن شهر يناير الماضي، لينتزع الجائزة للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم بعد الفوز بها في شهر ديسمبر.

وتمكن صلاح من تسجيل 5 أهداف لصالح ليفربول في 7 مباريات خلال شهر يناير، وحافظ على مركزه كأفضل هدافي الريدز حتى الآن هذا الموسم.

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم برصيد 16 هدفاً بفارق 3 أهداف عن دومينيك كالفيرت ليوين وهاري كين وسون هيونغ مين وبرونو فيرنانديز.

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