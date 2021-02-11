حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الاصيلة ومزاينة الابل

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، منافسات اليوم الختامي وأربعة رموز لفئة الحول والزمول، لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل بمنطقة اللبسة بإمارة أم القيوين.

كما شهد السباق الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واهدت "الوصل" مالكها محمد سهيل بن عويضان العامري المركز الأول في إنطلاقة الأشواط وتحرز سيف الحول المفتوح + 3 مليون درهم بعد أن انهت المسافة بزمن قدره 12:32:8، وجاءت في المركز الثاني "نجلا" لسعيد محمد بالذويب العامري وبزمن قدره 12:36:7، ووصلت "بشاير" لفرج علي بن حمودة في المركز الثالث بتوقيت قدره 12:42:5، وفي الشوط الرئيسي الثاني للزمول المفتوح والجائزة بندقية + 2 مليون درهم كان الموعد مع "كيفان" لحمد راشد غدير الكتبي وبزمن بلغ 13:02:1، وجاء في المركز الثاني "رعد" لحمد راشد غدير الكتبي بزمن قدره 13:02:3، وفي المركز الثالث "مصيح" لمحمد سالمين مبارك العامري بزمن قدره 13:03:4 .

وفي الشوط الثالث وسيف الحول المحليات + 2 مليون ونصف درهم أنتصرت "مياسة" لفرج بن حمودة الظاهري بالمركز الأول والناموس بعد أن انهت مسافة الشوط بزن قدره 12:37:5، وجاءت في المركز الثاني "الكايدة" لحميد سعيد النيادي بتوقيت قدره 12:38:9، و"الشهامة" لمحمد مسلم بن قنزول في المركز الثالث بزمن بلغ 12:39:6، وفي آخر أشواط المهرجان والتنافس على بندقية الزمول المحليات + 1 مليون ونصف درهم فاز "شاهين" لسويد مسيعد قران المنصوري بالمركز الأول وناموس الشوط بتوقيت قدره 12:53:9، وجاء "مخلاب" لحميد سعيد النيادي في المركز الثاني بزمن قدره 13:01:01، و"لبيب" لعلي بن حمودة الظاهري في المركز الثالث بزمن قدره 13:02:0 .

وفي أشواط الحول الخاصة بمسابقة مزاينة الإبل فازت "وطن" لحميد سعيد السيد المحرمي بناموس الشوط الأول والخاص بالحول الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح بعد تحقيقها نسبة 95%، وجاءت في المركز الثاني "شرط" لسعيد كرامة سعيد العامري وبنسبة 94%، وفي المركز الثالث "مياسة" لعبدالعزيز محمد عايض القحطاني بنسبة 93%، وفي الشوط الثاني للحول شرايا أبناء القبائل مفتوح كسبت "تشريف" آراء لجنة التحكيم لتهدي مالكها سالم ناصر صقر المنصوري المركز الأول بنسبة 94%، وجاءت في المركز الثاني "زمط" لعامر مصبح عامر بن حويرب المنصوري بنسبة 93%، وفي المركز الثالث كان اختيار لجنة التحكيم مع "شف" لعمر عوض عبدالله قاسم العامري وبنسبة 92%، وفي الشوط الثالث حول شرايا لأبناء القبائل والخاص بأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان كسبت "بنت صوغان" لعادل محمد راشد الخاطري المركز الأول وبنسبة 90%، وجاءت "شواهين" لسيف عبيد مطر آل علي في المركز الثاني بنسبة 88%، وفي المركز الثالث "هملولة" لسالم عبدالله ماجد الزمر بنسبة 86%.

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