إنجاز تاريخي غير مسبوق لمانشستر سيتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أحرز فريق مانشستر سيتي إنجازاً تاريخياً لم يسبق له مثيل في الكرة الإنجليزية عقب تأهله إلى ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا، ليصبح أول فريق إنجليزي يحقق 15 انتصاراً متتالياً في كافة المسابقات وفقاً لشبكة إحصائيات "أوبتا"

ولحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، بعد تفوقه على مضيفه سوانزي سيتي 3-1، ليواصل مشواره في مسابقة الكأس.

وسجل أهدافه كل من كايل ووكر ورحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس.

وبات مانشستر سيتي، أول فريق إنجليزي يلعب في الدوري الممتاز، يحقق 15 انتصارا متتاليا بكافة المسابقات، وفقا لشبكة إحصائيات "أوبتا".

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