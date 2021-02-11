السيتي وليستر وإيفرتون إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

لحقت أندية مانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون بمانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي في كرة القدم بفوز الأول على على مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) 3-1، والثاني على ضيفه برايتون 1-صفر، والثالث على ضيفه توتنهام 5-4 بعد التمديد الأربعاء في ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، سجل كايل ووكر (ق30) ورحيم سترلينغ (ق47) والبرازيلي غابريال جيزوس (ق50) أهداف مانشستر سيتي، ومورغان وايتايكر (ق77) هدف سوانسي سيتي.

وكان مانشستر يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوز الأول على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي 2-صفر أول امس الثلاثاء في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات، أكد به استعداده الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام السبت المقبل وايفرتون الأربعاء المقبل وارسنال في 21 فبراير في المراحل 24 و25 و26 من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه، حيث يتصدر بفارق خمس نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد مع مباراة مؤجلة لرجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمني مانشستر سيتي، الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي، حيث سيلاقي توتنهام في 25 أبريل المقبل في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، باستعادة لقب كأس الاتحاد الذي فقده الموسم الماضي بخسارته أمام أرسنال في نصف النهائي، وبالتالي تحقيق رباعية تاريخية (الدوري والكأسان المحليان ودوري الأبطال).

"أمر مدهش بالنسبة لنا"

كما أنه الفوز رقم 200 لغوارديولا في 268 مباراة مع سيتي. وعلق الإسباني قائلاً "إنه أمر مدهش بالنسبة لنا، لا يمكننا أن ننكر مدى سعادتنا وفخرنا بتحطيم هذا الرقم القياسي. فالسجلات موجودة ليتم تحطيمها، لكن يتعين عليهم القيام بعمل جيد (لتحطيمها)"، مضيفاً أنه "ليس من السهل في العصر الحديث تحقيق 15 انتصاراً على التوالي".

وأراح غوارديولا العديد من العناصر الأساسية أبرزها حارس المرمى البرازيلي إدرسون وقطبا الدفاع البرتغالي روبن دياس وجون ستونز والبرتغالي الآخر جواو كانسيلو والدولي الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط فيل فودن، قبل أن يدفع بالأخيرين في الشوط الثاني، الأول مكان سترلينغ (ق56) والثاني مكان البرتغالي برناردو سيلفا (ق66).

وانقذ حارس مرمى سوانسي سيتي فريدي وودمان فريقه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية من داخل المنطقة للاسباني فيران توريس الى ركنية (ق21).

ونجح المدافع الايمن كايل ووكر في افتتاح التسجيل من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى حاول توريس متابعتها من مسافة قريبة دون ان يلمسها فخدعت الحارس وودمان الذي لم يحرك لها ساكنا (ق30).

وعزز سترلينغ تقدم مانشستر سيتي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من لاعب الوسط الاسباني رودريغو فتوغل داخل المنطقة وتابعها على سار الحارس وودمان (ق47).

وهو الهدف الثاني عشر لسترلينغ في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف جيزوس الثالث بعد ثلاث دقائق عندما استغل كرة رأسية من سيلفا فهيأها لنفسه بيسراه واستدار وتابعها من مسافة قريبة بيمناه داخل المرمى (ق50).

وسجل البديل وايتايكر هدف الشرف لأصحاب الارض عندما تلقى كرة داخل المنطقة من راين مانينغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها "على الطاير" بالقدم ذاتها على يسار الحارس الاميركي زاك ستيفن (ق77).

فوز مثير لايفرتون

وحقق إيفرتون فوزاً مثيراً على ضيفه توتنهام في مباراة شهدت مهرجاناً تهديفياً بتسجيل تسعة أهداف بينها خماسية لأصحاب الأرض.

وفرض الدولي دومينيك كالفرت لوين نفسه نجما للمباراة بمساهمته في تسجيل ثلاثة لايفرتون، قبل ان يخرج مصابا في الدقيقة 55، حيث أدرك التعادل (ق36)، وصنع الهدف الثاني للبرازيلي ريشارليسون (ق38)، وحصل على ركلة جزاء سجل منها الدولي الايسلندي غيلفي سيغوردسون الهدف الثالث (ق43).

كما تألق سيغوردسون بمساهمته في ثلاثة أهداف أيضا، ففضلا عن تسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء، صنع هدفي ريشاليسون (ق68) ومواطنه البديل برنار (ق97).

وكان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر المدافع الدولي الكولومبي دافيدسون سانشيس (ق3)، وقلص الارجنتيني إريك لاميلا الفارق (ق45+3)، ثم أدرك له دافيدسون التعادل 2-2 (57)، وأدرك البديل هاري كاين التعادل 3-3 (ق83).

ومنح سانشيس التقدم لتوتنهام بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (ق3).

وأنقذ حارس مرمى توتنهام الدولي الفرنسي هوغو لوريس مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة لكالفرت-لوين من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم الايسر قبل ان يبعدها الدفاع الى ركنية لم تثمر (ق18).

وتصدى حارس مرمى ايفرتون الدولي روبن اولسن لكرة قوية لسون من خارج المنطقة (ق26).

ونجح كالفيرت-لوين في ادراك التعادل بتسديدة قوية بيمناه اثر تلقيه كرة من سيغوردسون حاول لوريس التصدي لها لكنها ارتدت من يسراه الى داخل المرمى (ق36).

ومنح ريشارليسون التقدم لايفرتون اثر تلقيه كرة بالكعب من كالفرت-لوين خارج المنطقة فسددها بقوة بيمناه على يمين لوريس (ق38).

وحصل ايفرتون على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد "في آيه آر" اثر عرقلة كالفرت-لوين داخل المنطقة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فانبرى لها سيغوردسون بنجاح بيمناه على ياسر لوريس معززا تقدم اصحاب الارض بالهدف الثالث (ق43).

وقلص لاميلا الفارق اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من سون فتابعها بيسراه بيسراه مسافة قريبة داخل المرمى (ق45+3).

ودفع مورينيو بهدافه هاري كاين مطلع الشوط الثاني مكان الهولندي ستيفن بيرخوين (ق53)، ونجح الفريق اللندني في ادراك التعادل بعدها باربع دقائق عندما انبرى سون لركلة ركنية تابعها المدافع البلجيكي توبي الدرفيريلد برأسه ابعدها أولسن بيسراه وتابعها سانشيس داخل المرمى الخالي (ق57).

وأعاد ريشارليسون التقدم لايفرتون اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من سيغوردسون خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للوريس (ق68).

وأدرك كاين التعادل بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من سون (ق83) فارضاً التمديد.

وتابع سيغوردسون تألقه في التمريرات الحاسمة ومنح كرة المباراة الى برنار خلف الدفاع داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه داخل المرمى مسجلا هدف الفوز (ق97).

ليستر بشق النفس

وانتظر ليستر سيتي الدقيقة الاخيرة لهز شباك ضيفه برايتون بهدف للنيجيري كيليتشي ايهياناتشو ليلحق بركب المتأهلين الى ربع النهائي.

كما تأهل شيفيلد يونايتد بفوزه على بريستول سيتي من الدرجة الثانية بهدف وحيد سجله بيلي شارب في الدقيقة 66 من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع ألفي ماوسون بلمسه الكرة وهي في طريقها الى المرمى الخالي فطرد بعد اللجوء لتقينة "في آيه آر".

ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي ولفرهامبتون مع ساوثمبتون، وبارنسلي من الدرجة الثانية مع تشلسي.

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