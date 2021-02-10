فليك: بواتنج سيغيب عن نهائي كأس العالم للأندية لأسباب خاصة

المصدر: وكالات

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء إن فريقه سيواجه تيجريس أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم غدا الخميس بدون قلب الدفاع المخضرم جيروم بواتنج.

وسيعود الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا إلى بلاده لأسباب شخصية عقب تقارير من ألمانيا عن وفاة صديقته السابقة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي افتراضي "فوجئنا بهذا الأمر. جيروم حضر لي وطلب العودة للبلاد. بعد نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا سيعود للبلاد ولن يكون متاحا مع الفريق حتى إشعار اخر".

وبدأ بواتنج فوز بايرن 2-صفر على الأهلي المصري في قبل النهائي يوم الاثنين الماضي.

ويتطلع بطل ألمانيا لسادس ألقابه في أقل من تسعة شهور، ويأمل في معادلة رقم برشلونة بفوزه بستة ألقاب في 2009.

وفاز بايرن بالثنائية المحلية ودوري أبطال أوروبا في 2020، بالإضافة للقبي السوبر الألماني والأوروبي. ويتصدر الفريق حاليا أيضا الدوري المحلي بفارق سبع نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وصعق تيجريس فريق بالميراس البرازيلي وتغلب عليه 1-صفر ليصبح أول فريق من أمريكا الشمالية يبلغ النهائي.

وقال فليك، الذي رفض الكشف عن أي تفاصيل عن تشكيلته الأساسية المحتملة للنهائي، إن فريقه بحاجة لليقظة من الثانية الأولى أمام الهجمات المرتدة للفريق المكسيكي.

وأضاف "الأمر يرجع لنا في وضع المنافس تحت ضغط والأداء بطريقتنا عندما نملك الكرة. فعلنا ذلك جيدا في قبل النهائي. أثق في فريقي تمام الثقة".

وبات فليك، الذي تولى المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني 2019، المدرب الأكثر نجاحا على الإطلاق في موسمه الأول مع بايرن.

وأضاف "يجب أن نتحلى باليقظة. تيجريس سريع للغاية في بناء الهجمات. يستغل الفريق الجناحين جيدا ويملك هجوم قادر على هز الشباك. يجب أن نركز من البداية ونستغل فرصنا هذه المرة".

وكانت شرطة برلين قد عثرت على كاسيا لينهارت، صديقة جيروم بواتنج مدافع بايرن ميونخ، السابقة، مقتولة في منزلها، بعد أسبوع فقط من انفصالهما.

وصح متحدث باسم الشرطة:" في تمام الثامنة والنصف مساءً، تم تنفيذ عملية في شارلوتنبورج للاشتباه في انتحار السيدة كاسيا لينهارت".

وأضاف: "تم العثور عليها ميتة في منزلها، ولا يوجد دليل على قتلها من قبل شخص آخر، وتبدو أنها عملية انتحار".

واختتم: "سنواصل البحث عن الحقائق، لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي".

جيروم بواتنج أعلن أنهما انفصلا بعد وقوع حادث تعرضت له كاسيا في برلين، بينما كانت هناك اتهامات شديدة ضد بعضهما البعض بعد الانفصال، حسب ما أكدت صحيفة "فاناتيك" التركية.

كاسيا أكدت أن العلاقة قد انتهت بسبب أكاذيب بواتنج، وخيانته لها، ووصفت لاعب بايرن ميونخ بأنه مثل الشيطان.

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