نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشلسي في ذهاب ثمن النهائي إلى بوخارست

المصدر: أ ف ب

نُقلت مباراة أتلتيكو مدريد الاسباني وضيفه تشلسي الانجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الأربعاء، بسبب الاجراءات المتبعة من الحكومة الاسبانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد "ويفا" في بيانه "تاريخ المباراة (23 فبراير) وموعد اقامتها لم يتبدلا"، فيما ستقام مباراة الاياب في لندن على ملعب "ستامفورد بريدج" في 17 مارس.

وأعرب الاتحاد القاري للعبة عن امتنانه للناديين للدعم المقدم من قبلهما والتعاون الوثيق، إضافة إلى الاتحاد الروماني لكرة القدم للمساعدة والموافقة على استضافة المباراة.

وكان "ويفا" اعلن نقل مباراتين اخريين في المسابقة العريقة بين لايبزيغ الالماني وضيفه ليفربول الانجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الانجليزي الآخر مانشستر سيتي الى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

كما، وقد تم الاعلان عن الاجراءات ذاتها في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مع نقل مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي ومضيفه ريال سوسييداد الاسباني في ذهاب دور الـ32 إلى ملعب "أليانز ستاديوم" الخاص بنادي يوفنتوس الايطالي في مدينة تورينو، وليس في سان سيباستيان بسبب منع الضيوف القادمين من انجلترا دخول اسبانيا.

وتقام مباراة الاياب على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر في 25 الحالي.

ووافق "ويفا" أيضاً على نقل مباراة أرسنال الانجليزي ومضيفه بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ذاته إلى الملعب "الأولمبي" في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت الحكومة الاسبانية أعلنت الثلاثاء تمديد حظر الرحلات من كل من المملكة المتحدة، البرازيل وجنوب إفريقيا بدءا من 16 الشهر الحالي حتى 2 مارس المقبل، بهدف اتخاذ اجراءات صارمة تهدف الى وقف انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وهي المرة الرابعة التي تمدد فيها اسبانيا القيود المتعلقة بالقادمين من بريطانيا والتي اعتمدت للمرة الاولى في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

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