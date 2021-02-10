وفاة مارادونا.. التحقيق يتسع ليشمل طبيب نفسي وممرضين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات المختصة في الأرجنتين عن فتح تحقيق مع 3 أشخاص جدد في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الراحل، دييغو مارادونا، الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما في نوفمبر من العام الماضي.

وكان جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف أول من شملهما التحقيق، قبل أن يتوسع إلى أن يشمل الطبيب النفسي المعروف كارلوس دياز والممرضة داهيانا خيزيلا مدريد و الممرض ريكاردو ألميرون.

وتعليقا على توجيه الاتهامات له، أوضح عالم النفس، كارلوس دياز ، لشبكة سي إن إن أنه مهمته كانت منحصرة في مساعدة مارادونا التخلص من الإدمان قبل أن يرحل الأخير خلال تعاونهما، مضيفا: "كنت سأحب مواصلة العمل معه. لا ألوم نفسي على أي شيء".

من جهتها، نفت الممرضة جيزيلا مدريد ، إحدى الممرضات الخاضعات للتحقيق بسبب سوء التصرف المحتمل من قبل مكتب المدعي العام ، ارتكاب أي مخالفات. وأكد محاميها رودولفو باكيه أن موكلته "لا تتحمل أية مسؤولية" في قضية وفاة النجم الأرجنتيني السابق.

وكان مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو تحقيقا في نهاية نوفمبر الماضي لتحديد المسؤولية عن وفاة مارادونا، الذي فارق الحياة متأثرا بمضاعفات في القلب في 25 من نفس ذاته في منزله في ضاحية تيغري، شمالي العاصمة بوينوس آيريس.

وبدأ هذا الإجراء بعد إفادات من البنات الثلاث لمارادونا، دالما وجيانينا وجانا، ويهدف إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي لوالدهم، وفق "قناة الحرة".

ويعد مارادونا، أحد أعظم النجوم في تاريخ كرة القدم، ولاسيما بعد أن قاد منتخب الأرجنتين، للفوز بكأس العالم في مونديال 1986.

وبعد وفاته ، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

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