64 ألف يورو حصيلة دانكا في 44 دقيقة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ودعت دانكا كوفينيتش، 14 يوماً من الحجر الصحي الصعب، قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لكنها خسرت في 44 دقيقة، وخرجت من الدور الأول للبطولة بالخسارة بشوطين 0-6 و0-6، أمام أشلي بارتي، المصنفة الأولى عالمياً.

وتعتبر لاعبة الجبل الأسود البالغة من العمر 26 عاماً، أحد اللاعبين واللاعبات الذين وضعهم منظمو البطولة في حجر فندقي في منتصف يناير الماضي، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، واكتفت من مشاركاتها في البطولة بعشر نقاط فقط، ومبلغ 64 ألف يورو، والذي تم تسليمه للاعبين الذين وصلوا إلى الدور الأول من أولى بطولات الـ «غراند سلام» لهذا العام.

وسافرت كوفينيتش، المصنفة 74 عالمياً إلى أستراليا في 13 يناير الماضي، عبر إحدى الرحلات المؤجرة إلى ملبورن، ثم خضعت للحجر الصحي، بعد اكتشاف حالات إيجابية على متن الطائرة، واضطرت للتدريب في غرفتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز