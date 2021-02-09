«كاف»: أداء عظيم من الأهلي أمام بايرن ميونيخ

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أمام بايرن ميونيخ الألماني، رغم الخسارة بنتيجة 2-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء أمس بالدوحة. وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن.. جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة.

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي بعد غد على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة نادي أونال تيغريس المكسيكي، في نهائي البطولة الخميس المقبل.

ورغم الخسارة، احتفت جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلاعبي الفريق، مشيدين بالأداء المشرف لهم أمام بطل أوروبا، ويقول جمال جبر المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، إن الفريق المصري نجح في تقديم أداء قوي أمام العملاق البافاري، مؤكداً أن هناك فارقاً كبيراً بين مستوى الفريقين فنياً، ولهذا السبب يمكن اعتبار الهزيمة منطقية.

وأضاف المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، نقدر جهود اللاعبين، وقدمنا مستوى مشرفاً، وكنا نأمل في إسعاد الجماهير بالمدرجات بتحقيق نتيجة أفضل، لكن الفريق الألماني يعد الأقوى في العالم حالياً، ولا يمكن أن نلوم اللاعبين الآن، مشيراً إلى أن الجهاز الفني جهز اللاعبين نفسياً وفنياً قبل اللقاء، لكن اختلاف المستوى الفني بين القارتين بشكلٍ عام، والبطولات الأوروبية والإفريقية، يزيد من حظوظ أي فريق من القارة العجوز أمام الأندية الإفريقية.

كما أكد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، أن النادي الأحمر سيطوي صفحة لقاء بايرن ميونيخ، ويستعد بشكلٍ جيد للمباراة أمام بالميراس البرازيلي، لتكرار الإنجاز التاريخي للفريق، الذي حققه 2006، وحصد المركز الثالث بالبطولة مرة أخرى. وتابع: لن تكون هناك مكافآت للاعبين رغم الأداء المشرف أمام بطل أوروبا، فعقلية النادي الأهلي لا تسمح لنا بالتعامل مع الخسارة كإنجاز حتى لو كانت على يد بطل أوروبا، وختم: نعد الجماهير بأننا سنعوضهم عن خسارة مباراة البافاري، بالفوز على الفريق البرازيلي، وحصد المركز الثالث.

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