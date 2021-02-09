بالأرقام.. رونالدو وميسي الأقرب لقمة أفضل هدافي الأندية 2021

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الأقرب لنيل لقب أفضل هدافي الأندية في العام الجاري، وفقاً لاتحاد التأريخ والإحصاء، والذي كشف اليوم الثلاثاء، عن قائمة ضمت 16 اسماً حصدوا 500 هدف وأكثر خلال مشوارهم مع الأندية.

وفي الوقت الذي ضمت فيه القائمة، عدداً من النجوم الكبار، هناك بعض اللاعبين الأقل شهرة بالمعنى العالمي، ومنهم ثلاثي ايرلندا الشمالية، جيمي جونز وجو بامبريك وجلين فيرجسون، والذين لم يفعلوا شيئاً تقريباً خارج بريطانيا، لكنهم سجلوا عدداً كبيراً من الأهداف في المسابقات المحلية، واستوفوا المعايير ليكونوا حاضرين في هذه القائمة.

ويحتل كريستيانو رونالدو، المركز الثالث برصيد 661 هدفاً مع الأندية التي لعب لها خلال مشواره، ويأتي ليونيل ميسي بالمركز الخامس برصيد 651 هدفاً، وأصبحا قريبين جداً من اثنين من البرازيليين الرائعين اللذين يتصدران التصنيف، وهما روماريو وبيليه بالمركزين الأول والثاني برصيد 689 و684 هدفاً بالترتيب، وهناك احتمال لرؤية حامل جديد للرقم القياسي العالمي الجديد للتسجيل مع الأندية خلال 2021.

فيما كانت أبرز تغييرات القائمة في الأيام القليلة الماضية، تقدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى المركز الخامس عشر برصيد 501 هدف، بعد هدفيه لفريقه ميلان يوم 7 فبراير الجاري، وتخطى ألفريدو دي ستيفانو، والذي تراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 500 هدف بالضبط.

ورشح الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، إبراهيموفيتش لتخطي الألماني اوي سيلر صاحب المركز الرابع عشر برصيد 508 أهداف، قبل نهاية الموسم الحالي، إذ حافظ النجم السويدي على معدل تهديفه المرتفع، لكن سيكون من الصعب عليه تجاوز الإسكتلندي جيمي ماكجروري، والذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 538 هدفاً.

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