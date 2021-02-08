البايرن يتأهل إلى النهائي والأهلي يلعب على برونزية مونديال الأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز بايرن ميونيخ الألماني على الأهلي المصري مساء اليوم، بهدفي ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و85 من عمر مباراتهما في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً في الدوحة، وتأهل بطل أوروبا للقاء تيجريس أونال المكسيكي في العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت الإمارات، في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

فيما تنتظر الأهلي، بطل أفريقيا، مباراة صعبة وقوية في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، على الميدالية البرونزية لمونديال الأندية، أمام بالميراس البرازيلي، والذي خسر بهدف وحيد اليوم، في نصف النهائي من تيجريس أونال.

جاء الأداء كما كان متوقعاً، بضغط هجومي متواصل من الفريق البافاري، ودفاع من منتصف الملعب من لاعبي الأهلي، وبدون أي خطورة هجومية من بطل أفريقيا، وأدارها باقتدار ونجاح طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي محمد عبد الله حسن حكماً للساحة، ومحمد أحمد يوسف مساعد أول، وحسن المهري مساعد ثان.

وأسفر الضغط المتواصل عن هدف أول للبايرن في الدقيقة 17، عن طريق ليفاندوفسكي أفضل لاعبي العالم في 2020، من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، وسددها بسهولة مع غياب الرقابة وسوء التمركز للاعبي الأهلي، وتألق حارس الأهلي محمد الشناوي، في حماية مرماه من العديد من الفرص المحققة للفريق الألماني، ليخسر الأهلي الشوط الأول بهدف وحيد.

وتخلى الأهلي عن حذره الدفاعي في الشوط الثاني، وظهر بشكل هجومي أفضل، ولكن بدون أي كرة خطرة على نوير حارس البايرن، بسبب النقص العددي في الثلث الأخير من ملعب البطل البافاري، والذي حاول بدوره الوصول إلى منطقة جزاء بطل أفريقيا بأقل مجهود

وأطلق ليفاندوفسكي، "رأسية الرحمة" في الدقيقة 85، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة، والهدف الثاني للفريق الألماني، ليحسم بطاقة الوصول إلى المباراة النهائية، فيما يتطلع بطل أفريقيا لتكرار إنجازه بالحصول على الميدالية البرونزية لبطولة العالم للأندية عام 2006.

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