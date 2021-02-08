بوغبا يغيب لـ"بضعة أسابيع" بحسب سولسكاير

المصدر: أ ف ب

سيغيب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الملاعب "بضعة أسابيع" بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إيفرتون 3-3 السبت، بحسب ما أعلن مدرب الفريق النروجي أولي غونار سولسكاير الاثنين.

وخرج الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً في الدقيقة 39 من الشوط الأول، بعد أيام فقط من اختياره أفضل لاعب في النادي لشهر يناير.

وسيكون غياب بوغبا بمثابة صفعة ليونايتد الذي يكافح للبقاء في مسار ملاحقة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي، ومباريات كأس إنكلترا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) المقبلة.

وكان الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 يستمتع باستعادة لياقته، لكن سولسكاير قال إنه لا يريد المخاطرة بإشراكه.

وأوضح المدرب النروجي في مقابلة مع قناة النادي "إنها إصابة ستستغرق بضعة أسابيع للشفاء. لقد بدأ للتو عملية التعافي، نعمل مع الطاقم الطبي وسنعيده بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان".

وأضاف سولسكاير "بالطبع، لطالما كان بول (بوغبا) مهماً جداً بالنسبة لنا، ولن نتحمل أي مخاطر. (لذا فهي) بضعة أسابيع بالتأكيد".

والمباراة الأولى التي سيغيب عنها بوغبا في المواجهة مع وست هام في الدور الخامس من كأس إنكلترا الثلاثاء.



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