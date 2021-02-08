حكم إنجليزي يطلب إعفاءه من المباريات بعد تهديده وعائلته بالقتل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تلقى الحكم الإنجليزي مايك دين وعائلته، تهديدات بالقتل، بعد أن تم إلغاء البطاقة الحمراء التي طرد بها توماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد، في مباراة فريقه مع فولهام أول من أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطلب الحكم ألا يكون مسؤولاً عن أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، لكن طلبه رُفض، وتم اختياره لإدارة مباراة برايتون ضد ليستر، بعد غد الأربعاء.

وكان نادي وست هام يونايتد، قد تقدم بطعن إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مطالباً بإلغاء قرار الطرد الذي صدر بحق لاعب وسطه سوتشيك، والذي اتخذ بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، بسبب اعتداء اللاعب بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام.

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