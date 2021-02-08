رحيم يسجل 100 هدف مع غوارديولا وينضم إلى ميسي وأغويرو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح رحيم سترلينغ (26 عاماً)، ثالث لاعب بعد ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو، يسجل 100 هدف على الأقل تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، بعد هدفه الثالث لفريقه مانشستر سيتي، ليسهم في تحقيق فوز على ليفربول 4-1، على ملعب أنفيلد، في الجولة 23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رحيم أول أهدافه تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا، عندما حقق سيتي الفوز 3-1 على وست هام في أغسطس عام 2016، ومنذ ذلك الحين، أصبح واحداً من أكثر اللاعبين غزارة في التسجيل في القارة الأوروبية.

فيما انضم أغويرو إلى النادي المئة، بعد أن سجل أول ثنائية له أمام برايتون في أغسطس 2019، ومنذ ذلك الحين استمر الأرجنتيني في جمع الأهداف، على الرغم من فترات التواجد الكبيرة على الهامش.

وبطبيعة الحال، كان ميسي أول من حقق 100 هدف تحت قيادة غوارديولا، رغم أن الشراكة امتدت بينهما 4 سنوات فقط، لكنها شهدت تسجيل أعلى عدد من الأهداف في تاريخ برشلونة.

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