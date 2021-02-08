محمد صلاح يعزز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي رغم الهزيمة القاسية

المصدر: البيان الإلكتروني

عزز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن هز شباك مانشستر سيتي بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 63، بعد عرقلة من دياز لاعب السيتي، وسددها بنجاح في شباك الحارس البرازيلي إيدرسون.

وبذلك، رفع صلاح رصيده لـ16 هدفا في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 3 أهداف عن البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، والإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون ومواطنه هاري كين لاعب توتنهام، وزميل الأخير الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ليفربول 4 / 1 .

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان (هدفين) في الدقيقتين 49 و73 ورحيم سترلينج في الدقيقة 76 وفيل فودين في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وبالهدف الذي سجله صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 16 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما أصبح هذا الهدف هو الأول لفريق ليفربول في ملعبه أنفيلد في العام الجديد.

وهذه هي الخسارة الثالثة لفريق ليفربول على ملعبه آنفيلد في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام بيرنلي وبرايتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

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