شاهد.. "تبادل اللغات" بين لاعبي الأهلي وبايرن ميونيخ

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الحسابان الرسميان لناديي الأهلي وبايرن ميونخ أمس الأحد مقطع فيديو طريفا يتبادل فيه لاعبو الفريقين الحديث كل بلغة الآخر، قبل يوم واحد من لقاء العملاقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020.

وتحدث لاعبو الأهلي باللغة الألمانية، وبالتحديد محمد الشناوي ومحمود كهربا وعلي معلول وبدر بانون، بينما ظهر من بايرن ميونخ كل من روبرت ليفاندوفسكي وجوشوا كيميتش ونيكلاس سوليه وجيروم بواتينج.

وعنون لاعبو الأهلي بعضا من المصطلحات المطلقة على بايرن ميونخ في ألمانيا، بينما قال لاعبو البايرن مجموعة من أشهر أهازيج جمهور الأهلي المصري وبالتحديد من أشهر أغانيه: «من تالتة شمال»، وفق (آس).

الحسابان الرسمي للأهلي، والعربي الخاص ببايرن ميونخ يحتفيان بالمواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا وإفريقيا على طريقتهما الخاصة منذ تخطي الأهلي عقبة الدحيل بالفوز 1-0 وضرب موعد مع الفريق البافاري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للأندية باتت وسيلة لتدعيم العلاقات بينها من شتى أنحاء العالم، وللتفاعل بشكل أكثر مرحا وخفة مع الجماهير العاشقة لكل فريق.

وكان الحسابان قد أطلقا قبل نحو ساعتين من ذلك المنشور الذي اكتسى باللون الأحمر المميز للفريقين منشورا آخر جمع مجموعة من لاعبي الفريقين وكتبت عليه عبارة: «لعب كبار».

ويلتقي الأهلي المصري مع بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الاثنين على ستاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان، والذي يجهز لاستقبال مباريات مونديال قطر 2022 المرتقب.

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الفائز من نصف النهائي الآخر تيجريس المكسيكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز