لأول مرة منذ 58 عاما ليفربول يخسر 3 مباريات متتالية في الدوري بملعبه

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

حقق نادي مانشستر سيتي اليوم فوزا كبيرا على ليفربول في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي ليلحق بالريدز خسارة تاريخية لم تحدث منذ 58 عاما وهي أن يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في الدوري على ملعب أنفيلد

تفوق سيتي

وهي المرة الأولى التي يفوز بها مانشستر سيتي على ليفربول في ملعب الأخير منذ مايو عام 2003، كما أن ليفربول مني بخسارته الثالثة توالياً على أرضه، وهذا ما لم يحصل له منذ سبتمبر عام 1963.

أرقام محزنة

ومن الأرقام التاريخية السلبية المحزنة أيضا لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الجولة 23 انه يفشل في تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية له في الدوري على ملعب أنفيلد منذ فبراير 2003

خسارة كلوب

ولأول مرة يخسر يورغن كلوب 3 مباريات متتالية على أرضه منذ ديسمبر 2013 مع بوروسيا دورتموند حيث منى بثلاث هزائم متتالية مع نادي ليفربول على أرضه وهي :

1-4 ضد مانشسترسيتي

0-1 ضد برايتون

0-1 ضد بيرنلي

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