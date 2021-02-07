كيف يحافظ لاعبو الدوري الإنجليزي على قصات شعرهم؟

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتبادر إلى الذهن سؤال مهم عند مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذه الأيام، وهو كيف يحصل هؤلاء اللاعبون على شعر مثالي؟ في ظل تطبيق قيود «كوفيد 19»، وتتضمن إغلاق صالونات الحلاقة منذ فترة طويلة.

وفقاً للقيود المطبقة، تم تغريم جولينتون لاعب نيوكاسل، بعد أن نشر صورة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء قص شعره، ومن خلال تلك الصورة، علم الجميع كيفية حصول اللاعب على قصة شعره الجديدة، ولكن ماذا عن باقي اللاعبين، وهل يمكن للاعبين فعل ذلك بأنفسهم أو من خلال من يقطنون معهم في السكن؟

وعرضت صحيفة «الديلي ميل»، تصريحات مصفف الشعر توم باكستر، والذي حذر مرتين من قبل بشأن انتهاكات محتملة، وظهر في الصورة مع جويلنتون، ووصف اللاعب بأنه «أحمق» لنشره الصورة على الإنترنت، وقال: «كان لدى جميع اللاعبين تسريحات شعر جديدة، ولم يضعوها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ينبغي السماح بقص شعر جولينتون، لأنه كان لالتقاط صورة دعائية، ويسمح لنجوم التلفزيون بالحصول على شعرهم والماكياج».

وجولينتون ليس أول من وجد نفسه في حالة من التطاير بسبب قصات الشعر المغلقة، بل خضع سيرج أورير ظهير توتنهام، إلى التحقيق بعد أن نشر صورة في مايو الماضي، خلال أول إغلاق، بعد تقليم الشعر مع مصفف الشعر جاستن كار، وفي الوقت نفسه تقريباً، نشر جوردان إيبي من بورنموث، لقطة مماثلة مع الحلاق نيكي أوكيير.

ولدى أوكيير قائمة طويلة من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أنتوني مارسيال وويلفريد زاها، ولكنه يشدد على أنه لم يقص شعر أي من عملائه منذ بدء الإغلاق الجديد، ويشير إلى أن معظم لاعبي كرة القدم، يقومون بقص شعرهم بأنفسهم، لأنه لا أحد يريد أن يقع في المشاكل.

ونشر أوكيري مقطع فيديو الأسبوع الماضي له، وهو يقص شعر لاعب خط وسط أرسنال توماس بارتي، لكنه يصر على أن هذه لقطات قديمة من وقت السماح بقص شعره، وأضاف: «الكثير منهم يتصلون ويطلبون التوجيه، وأقدم لهم التوجيه عبر الفيديو أو المكالمة الهاتفية»، ووضع أوكيري، مقطع فيديو تعليمي لتعليم الناس كيفية القيام بحلاقة شعرهم بأنفسهم، ويقول: «الأمر ليس بهذا التعقيد».

فيما يعتقد مصفف شعر المشاهير جيمس جونسون أن العديد من الأساليب «يجب أن تتم بطريقة احترافية»، وأضاف: «التصميم المتناسق المثالي سيكون صعباً للغاية، ويقترب من المستحيل أن تحققه بنفسك في المنزل، ورغم أنني مصفف شعر لسنوات، ولكن لا يمكنني القيام بتصفيف شعري بشكل أنيق».

وكتب ريتشارد لامبرت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني للشعر والجمال، رسالة مفتوحة إلى سلطات كرة القدم لحث اللاعبين ومصففي الشعر على الالتزام بالقواعد، موضحاً: «إذا قام شخص ما بقص شعره على يد مصفف شعر يخالف القواعد، فعندئذ مصفف الشعر مسؤول بالقدر نفسه».

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