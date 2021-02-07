ليفاندوفسكي: بايرن قريب من تحقيق أكبر إنجاز في العالم

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

وصل روبرت ليفاندوفسكي إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية، وتسبقه أهدافه الـ 24 في 19 مباراة مع بايرن ميونيخ، ومساهمته في تصدر فريقه للدوري الألماني، وحالياً يتطلع إلى لقاء الأهلي المصري غداً، في نصف نهائي المونديال، سعياً للمساهمة مع «العملاق البافاري» في التقدم في البطولة، من أجل تحقيق سداسية تاريخية وهو أكبر إنجاز في العالم، بجانب معادلة إنجاز برشلونة وبيب غوارديولا في موسم 2009-2010.

وتحدث ليفاندوفسكي إلى موقع «فيفا» حول هذه المهمة، وانتصاره في دوري أبطال أوروبا، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب العالم، وقال: «مونديال الأندية 2020، سيكون مميزاً لنا، لأن البايرن أفضل فريق في أوروبا، ويلعب ضد أفضل الفرق من قارات أخرى، والمونديال، سيخوض تحدياً جديداً، ونريد الفوز باللقب».

وأضاف: «لن يكون شيئاً جديداً بالنسبة لنا مواجهة فرق من مدارس كروية مختلفة، ونحن نلعب الكثير من المباريات مع منتخباتنا الوطنية ضد فرق من جميع أنحاء العالم، والمؤكد أننا جاهزون للفوز باللقب، بعدما فزنا بكل شيء كان يمكن أن نفوز به من 2020، وهذا هو آخر لقب يمكننا الفوز به من العام الماضي، ونعلم أننا نلعب ضد أفضل الفرق من القارات في جميع أنحاء العالم، إنه التحدي التالي الذي نواجهه، ونحن جاهزون له».

وأكمل: «إذا كنت في المونديال، فهذا يعني أنك فريق قوي، ولكن لا يهم كم هم جيدون، وعلينا أن نكون أفضل، وعلينا أن نكافح من أجل هذا الفوز، وأن نسعى لتحقيقه من الدقيقة الأولى، ويجب أن نظهر أفضل مهاراتنا، وأن نقدم أفضل ما لدينا، ومن ثم لدينا فرصة للتغلب عليهم».

فيروس «كورونا»

وعن تأثير فيروس «كورونا» على الفريق، قال: «علينا اللعب كل ثلاثة أيام تقريباً بسبب هذا الفيروس، وهو تحد كبير لكل فريق، وليس فقط لنا، وعادة ما تحصل على أسبوع واحد، وأحياناً أسبوعين بين المباريات، ونعلم أيضاً أن لدينا بطولة أمم أوروبا بعد هذا الموسم، ويجب أن نكون مستعدين، وعلينا أن نحافظ على لياقتنا طوال الموسم، وهذا هو التحدي الكبير، لكننا جاهزون له لأننا عرفنا قبل بدء الموسم أن شيئاً كهذا قد يحدث، وإذا كانت لدينا فرصة للفوز بشيء ما، فعلينا أن نكون أقوياء، وعلينا أن نكون مركزين».

إنجازات

وأضاف: إذا فزنا بكأس العالم للأندية، فسيتم تحقيق أحد أكبر الإنجازات التاريخية في كرة القدم، ونحن نعلم أننا قريبون جداً، لكن علينا أن نبقى مركزين بنسبة 100%، وسيكون حقاً خاصاً، ليس فقط لبايرن أو لألمانيا، ولكنه سيكون أحد أكبر الإنجازات التاريخية من جميع أنحاء العالم.

وحول أهمية الفوز بجائزة أفضل لاعبي العالم، قال: في اللحظات الأولى، لا تدرك بالضبط ما يعنيه الأمر، ولكن خلال الأيام والأسابيع التالية تدرك أنك ربما فزت بأهم لقب في حياتك، وكان أمراً رائعاً، لكنني أعلم أن ما فزت به، كان بسبب ما فزنا به كوننا فريقاً، وآمل أن نواصل الفوز بالألقاب.

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