فيديو..هدف عالمي..المصري مصطفى محمد يصنع التاريخ في ديربي إسطنبول

المصدر: البيان الإلكتروني

بهدف عالمي أحرز المصري مصطفى محمد خرج فريق غلطة سراي بفوز ثمين من ملعب جاره اللدود فنربختشة في "ديربي" مدينة إسطنبول، الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري التركي لكرة القدم.

وقاد لاعب الزمالك السابق والمنتخب المصري لكرة القدم ناديه الجديد التركي غلطة سراي لتحقيق الفوز في مباراة الدربي أمام مضيفه فناربخشه ضمن الأسبوع 24 للدوري التركي الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت على ملعب أولكر في مجمع فنربخشة تشوكرو سارك أوغلو الرياضي وفق سكاي نيوز.

وكان النجم المصري قد افتتح مبارياته مع غلطة سراي بتسجيله الهدف للثالث لفريقه أمام إسطنبول باشاك شهير في الأسبوع 23 من ضربة جزاء في الدقيقة 90 من المباراة بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني، ليسجل بذلك هدفين في أقل من مبارتين رغم انضمامه منذ أيام للفريق التركي بعقد يمتد لعام ونصف العام مع إمكانية الشراء النهائي للاعب.

وجاء هدف مصطفى محمد بقميص الأصفر والأحمر في الدقيقة 54 من زمن المباراة، حيث سدد كرة مثالية بقدمه اليمنى لتسكن شباك فناربخشه ويحتفل بعد تسجيله للهدف بشعار ناديه السابق الزمالك.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء مدح فاتح تريم المدير الفني لنادي غلاطة سراي مصطفى محمد مؤكدا أنه نجح في التأقلم سريعًا مع الفريق على الرغم من وجود عدة معوقات، مثل اختلاف اللغة وأساليب التدريب وتغير المدينة التي يعيش فيها اللاعب المصري، معتبرا أن التغلب على كل هذه العقبات ليس بالأمر السهل.

واكد المدرب أن "هدف مصطفى في فنربخشة عظيم، وشخصية اللاعب جيدة، وسينجح في سد فجوة كبيرة بالفريق".

وبهذا الفوز تصدر غلطة سراي الدوري التركي بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن فنربخشة.

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