راموس يغيب 10 أسابيع عن «الملكي»

المصدر: مدريد - رويترز

أكد نادي ريال مدريد في بيان أن قائده سيرجيو راموس خضع لجراحة في الركبة اليسرى بسبب إصابة أبعدته عن الملاعب، ولم يحدد النادي موعداً لعودة المدافع المخضرم للمباريات ولكن وسائل إعلام إسبانية أكدت أنه سيغيب مدة تصل إلى 10 أسابيع، ما يعني غيابه عن مواجهة فريقه أمام أتلانتا الإيطالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وربما عن معظم ما تبقى من الموسم.

ولم يشارك راموس في أي مباراة مع «الملكي» منذ خسارة فريقه في كأس السوبر الإسبانية أمام أتليتيك بيلباو في 14 يناير الماضي، ورغم أنه عاد للتدريب في الأسبوع الماضي إلا أنه اضطر للخضوع للجراحة، وينتهي عقد راموس الحالي مع ريال في الصيف المقبل.

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