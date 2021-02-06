بواليا: الأهلي المصري سيلعب ضد البايرن من أجل المتعة

المصدر: وكالات

أكد الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على أهمية مباراة بايرن ميونيخ المرتقبة بعد غد الاثنين في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال بواليا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت :"نخوض مباراة البايرن دون ضغوط، وسنلعب من أجل المتعة".

وأضاف :" ليس لدينا ما نخسره أمام بطل أوروبا، فقد حققنا خطوة مهمة بالفوز في المباراة الأولى، والتأهل إلى الدور قبل النهائي".

وأوضح :"مباراة بايرن ميونيخ ستكون مواجهة لتقديم كل ما لدينا، خاصة أننا نواجه بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، وناديا يضم بين صفوفه أبرز لاعبي كرة القدم العالمية".

وتابع :"سعيد جدا بدعم جماهير الأهلي المصري منذ انتقالي إلى صفوف الفريق، ولا أحتاج سوى لتسجيل هدف واحد فقط؛ من أجل بدء مسيرتي التهديفية مع الفريق".

وأكد :"أن الفريق قدم مستوى مميزا في مباراة الدحيل؛ بفضل تعليمات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني الذي قاد محاضرات مكثفة مع اللاعبين؛ لتحفيظهم طريقة اللعب أمام الدحيل، ورغم أطوال مدافعي الخصم إلا إن تكتيك موسيماني وجلساته التحضيرية معنا ساعدتنا كثيرا في التعامل مع الأمر".

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