صلاح أو مبابي ريال مدريد يتربص وينتظر قرار ميسي

المصدر: وكالات

يرتبط ما يقرره الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، برسم مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل، بشرط أن يعرضه النادي الفرنسي للبيع.

وأشارت إلى أن هذا الأمر لن يتحقق، إلا إذا تعاقد سان جيرمان مع ميسي في الميركاتو الصيفي مجانًا.

وأوضحت أن هذا الأمر سيكون مكسبًا مزدوجًا للميرنجي، بعد أن يخسر منافسه (برشلونة) سلاح ميسي، بينما يكتسب ريال مدريد إضافة جديدة بالتعاقد مع مبابي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه في حالة عدم تحقق السيناريو السابق، سيتحرك ريال مدريد على الفور من أجل ضم صلاح بدلًا من مبابي.

وذكرت أن صلاح يحظى بإعجاب كبير في النادي الملكي، لذا ستتحول كل أسلحة ريال مدريد صوب إنجاز هذه الصفقة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط خلالها صلاح بريال مدريد، لكن سبق أن حاول النادي الملكي ضمه في صيف 2018.

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