راموس يخضع لعملية جراحية عاجلة في الركبة

المصدر: وكالات

يخضع المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد لعملية جراحية عاجلة، مما يحتم غيابه لمدة تتراوح ما بين 6 و7 أسابيع.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن راموس سيخضع اليوم السبت، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

وأكد الصحفي الرياضي الإسباني الشهير، ميغيل آنخل دياز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن راموس سيخضع للعملية الجراحية لأن آلام اللاعب لم تنته رغم عودته إلى التدريبات.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة يغيب راموس بذلك عن مباراتي أتالانتا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباريات هويسكا، خيتافي، فالنسيا، بلد الوليد، ريال سوسييداد، أتلتيكو مدريد، إلتشي، وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وكان صاحب الـ34 عاما، تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة أتلتيك بيلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني قبل بضعة أسابيع.

ومنذ تلك المباراة، لم ينضم راموس لقائمة الريال، كما غاب عن قائمة الفريق الملكي الأخيرة، التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لمواجهة هويسكا مساء اليوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن عقد راموس مع النادي الملكي، ينتهي في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

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