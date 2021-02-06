إبراهيموفيتش يعترف باستفزاز لوكاكو وينفي تهمة العنصرية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

استمع المدعي العام الإيطالي، إلى مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن الأحداث التي وقعت في ديربي كأس إيطاليا في القضية التي باتت معروفة باسم "إبراهيموفيتش- لوكاكو".

واستمر الاستماع إلى دفاع إبراهيموفيتش، قرابة الساعة، وأصر خلالها المهاجم السويدي على أنه لم يكن عنصريا، ولم ينتهك المادة 28 من قانون العدل، لكنه أكد على استفزاز روميلو لوكاكو لاعب انترميلان، بالحديث معه بشأن حقيقة معروفة، تناولتها الصحف الإنجليزية، وأقر بقوله للوكاكو: "اتصل بوالدتك، واذهب وقم بطقوس الفودو الغبية في مكان آخر".

وتلفظ زلاتان بتلك الجملة في خضم توتر اشتعل بينه وبين لوكاكو، وطلب من زلاتان شرح سبب هذه الجملة، وقال بهدوء شديد إنه أشار إلى حقيقة معروفة، بينما رد عليه لوكاكو الغاضب: "سأطلق النار على رأسك"، وفي الساعات القليلة القادمة، سيتم الاستماع فيها إلى لاعب إنترميلان، والذي كان مشغولاً في مباراة مع فريقه في فلورنسا، حسب ما أشارت صحيفة "لاغازيتا دييلو سبورت".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز