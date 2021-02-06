ليفربول ومخاوف "الموت الإكلينيكي" لصدارة البريميرليغ

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

يلاقي ليفربول غريمه مانشستر سيتي، على ملعب “آنفيلد” مساء غد الأحد ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وهو لقاء شبه مفصلي لفريق ليفربول الباحث عن استعادة نتائجه الجيدة والعودة لسكة الانتصارات، والعمل على تجنب "الموت الإكلينيكي" لرحلة بحثه عن صدارة البريميرليغ حال الخسارة امام السيتي التي تجعل الفارق بينهما 10 نقاط وللسيتي مواجهة مؤجلة.



نتائج متواضعة

ويدخل ليفربول موجهة البحث عن ذاته غدا بعد فترة مضطربة إذ فاز مرتين فقط في آخر ثماني مباريات في الدوري، وبحال خسارته مجددا أمام سيتي، سيبتعد الأخير عنه بفارق 10 نقاط زائد مباراة مؤجلة، علما بان المنافسة على اللقب انحصرت بينهما في الموسمين الأخيرين.

المركز الرابع

ويأتي هذا بعدما ضربت النتائج السيئة ليفربول، في الفترة المنصرمة، الأمر الذي على أثره تراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، كان آخرها خسارته أمام برايتون، بهدف دون رد.

ويقبع ليفربول في مركز لا يليق بحامل اللقب، فيتواجد في المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة، إثر الانتصار في 11 مباراة، التعادل في 7 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات.

صحوة السيتي

فيما يعيش السيتي أفضل حالاته في الدوري الإنجليزي بعد البداية المتعثرة التي أبعدته كثيرا عن مقدمة الدوري، وحاليا يتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري، برصيد 47 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في مواجهتين.

وفضلا عن انتصاراته التسعة الأخيرة في الدوري، لم تهتز شباك فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا سوى مرة يتيمة، فابتعد بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أكثر.

تفوق حسابي

ووفقا لحسابات الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي ومعنويات الفريقين حتى الجولة 22 نجد ليفربول يعاني من التراجع الدفاعي نتيجة إصابة قلبي الدفاع الأساسيين الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز، ما دفع بكلوب إلى اعتماد لاعبي الوسط القائد جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو في الدفاع.

فضلا عن غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر بسبب المرض، فابينيو والمهاجم السنغالي ساديو مانيه بسبب الإصابة.

فيما نجد السيتي شبه مكتمل الصفوف قياساً بموقف ليفربول وهو حسابياً الأفضل والمرشح لتحقيق الفوز والابتعاد بفارق مهول بالنقاط عن ليفربول في الصدارة.

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