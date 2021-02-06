تعرف على خليفة محمد صلاح في ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أكمل نادي ليفربول التوقيع مع النجم الإنجليزي كايد جوردون من ديربي كاونتي مقابل رسوم أولية قدرها مليون جنيه إسترليني، والتي قد ترتفع إلى 3 ملايين جنيه إسترليني مع الإضافات، وهو يعتبر الخليفة المتوقع للمصري محمد صلاح في هجوم ليفربول.

وصل جوردون، 16 عاما، إلى الميرسيسايد وسط ضجة كبيرة بعد أن حصل بالفعل على مقارنات مع مهاجم الريدز محمد صلاح ونجم مانشستر يونايتد ماسون غرينوود.

كما شارك يونايتد وتوتنهام في السباق على المراهق صاحب التصنيف العالي، والذي وصفه مدرب ديربي واين روني بأنه أحد أفضل المواهب في فريقه.

ظهر جوردون لأول مرة كان في أواخر ديسمبر، حيث خرج من مقاعد البدلاء في المراحل الأخيرة من الفوز 4-0 على برمنغهام سيتي.

وأكد الشاب الذي انضم إلى أكاديمية ديربي تحت 9 سنوات انتقاله إلى ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.

جوردون، اللاعب الدولي الشاب في منتخب إنجلترا، مرتاح في عدد من الأدوار عبر الهجوم ولديه ميزة في قدمه اليسرى مشابهة لصلاح ، وفقًا لخبير أكاديمية ديربي جاك هاسلر.

وقال هاسلر: ’’[أكبر نقاط قوته] هي مهاراته في المراوغة، إنه لاعب رشيق للغاية ولديه القليل من السرعة تجاهه أيضا ، وفيما يتعلق بالمهارات التي يمتلكها الآن، وفي سن 16 ، فهو لاعب عالي الجودة. لديه عين جيدة على الهدف ويصنع الأهداف لزملائه في الفريق’’.

أضاف: ’’إذا كان عليه أن يتضخم قليلاً، فيمكنه من حيث لاعب ليفربول، أن يكون مشابها لمحمد صلاح من حيث أن قدمه اليسرى مميزة حقًا’’.

وأشار هاسلر: ’’سوف يسجل دائما ويخلق، لكن إذا نظرت إلى شخص مثل [ميسون] غرينوود، فهو جيد بكلتا قدميه الآن وهذا شيء يتطلع جوردون إلى القيام به’’.

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